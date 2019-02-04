Имам "Аль-Азхара" призвал мусульман защищать христиан на Ближнем Востоке

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Имам крупнейшего и старейшего в мире исламского университета "Аль-Азхар" шейхпризвал мусульман на Ближнем Востоке защищать христиан, проживающих в регионе. Церемонию его выступления на организованной в Абу-Даби межрелигиозной встрече с участием Папы Римского Франциска передает в понедельник телеканал "Скай ньюс - Арабия"."Мусульмане на Ближнем Востоке должны защищать своих христианских братьев и их общины. Христиане являются частью региона, а не меньшинством в нем, - заявил авторитетный богослов. - Мусульман же в западных странах я призываю интегрироваться в принимающие их страны и уважать местные законы"."Мы с папой Франциском разделяем общие тревоги, заботы и [чувствуем] страдания всех людей", - сказал ат-Тейиб. По его словам, человечество ведет войну с терроризмом с 1990-х годов, но религия "непричастна к деяниям террористических организаций". Как заявил имам, люди не могут мирно сосуществовать, потому что не прислушиваются к своей совести.Ранее глава Римско-католической церкви и имам "Аль- Азхара" подписали декларацию "О человеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования". Документ предусматривает активизацию совместных усилий в борьбе с экстремистской идеологией и открывает двери для диалога религий Запада и Востока.