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Умер композитор Вячеслав Овчинников

22:40 04.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Умер композитор и дирижёр Вячеслав Овчинников. Советский и российский музыкант скончался в возрасте 82 лет, сообщил зампред Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

«Овчинников скончался сегодня вечером, поэтому решение по поводу прощания и похорон будем принимать завтра с утра», – сказал он РИА Новости.

Известный композитор прославился операми «Маскарад» и «На заре туманной юности», а также музыкой к балетам «Суламифь», «Война и мир» и «Песнь песней». Помимо этого он сотрудничал с кинорежиссёрами, в том числе с Александром Довженко.  Говорит Москва

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