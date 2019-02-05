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Россиян могут не пустить на Украину в составе наблюдателей ОБСЕ

07:30 05.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать в страну граждан России, которые будут находиться в составе наблюдателей ОБСЕ на выборах главы государства 31 марта. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

"Я как главнокомандующий дам приказ погранслужбе не пропустить [граждан России в составе наблюдательной миссии ОБСЕ]", - заявил Порошенко.

В понедельник в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, запрещающий представителям России участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах президента и парламента Украины. Согласно тексту, наблюдателем не может быть "лицо, являющееся гражданином или подданным государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом", а также "лицо, которое было предложено (в качестве наблюдателя - прим. ТАСС) государством, которое Верховная рада признала государством-агрессором или государством- оккупантом". В случае одобрения закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования, а у кабинета министров страны и Центральной избирательной комиссии будет неделя на приведение других нормативно- правовых актов в соответствие с данным законом.


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