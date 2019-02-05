Россиян могут не пустить на Украину в составе наблюдателей ОБСЕ
07:30 05.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать в страну граждан России, которые будут находиться в составе наблюдателей ОБСЕ на выборах главы государства 31 марта. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.
"Я как главнокомандующий дам приказ погранслужбе не пропустить [граждан России в составе наблюдательной миссии ОБСЕ]", - заявил Порошенко.
В понедельник в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, запрещающий представителям России участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах президента и парламента Украины. Согласно тексту, наблюдателем не может быть "лицо, являющееся гражданином или подданным государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом", а также "лицо, которое было предложено (в качестве наблюдателя - прим. ТАСС) государством, которое Верховная рада признала государством-агрессором или государством- оккупантом". В случае одобрения закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования, а у кабинета министров страны и Центральной избирательной комиссии будет неделя на приведение других нормативно- правовых актов в соответствие с данным законом.
НОВОСТИ
- 07:45 05.02.2019
- Из-за санкция США экспорт венесуэльской нефти резко упал
- 22:40 04.02.2019
- Умер композитор Вячеслав Овчинников
- 22:00 04.02.2019
- Имам "Аль-Азхара" призвал мусульман защищать христиан на Ближнем Востоке
- 21:20 04.02.2019
- Для ракетного комплекса "Искандер-М" будут созданы новые типы ракет
- 20:40 04.02.2019
- Украина почти на 25% увеличила транзит российского газа
- 20:00 04.02.2019
- Италия заблокировала заявление ЕС о признании Гуайдо легитимным президентом - Bloomberg
- 19:20 04.02.2019
- Госдума отправит делегацию на сессию ПА ОБСЕ в конце февраля
- 18:40 04.02.2019
- Великобритания рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы - Reuters
- 18:00 04.02.2019
- Мадуро попросил папу Франциска помочь в "облегчении диалога" с оппозицией
- 17:32 04.02.2019
- На развитие Крыма выделят более 300 млрд рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать