Из-за санкция США экспорт венесуэльской нефти резко упал
07:45 05.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экспорт венесуэльской нефти резко снизился за последнее время из-за действия санкций США, что приближает нефтепромышленность южноамериканской страны к краху и грозит серьезными последствиями для мировых рынков. Такая оценка дана в статье, опубликованной в понедельник на сайте газеты "Уолл- стрит джорнэл".
По данным ее источников, власти Венесуэлы испытывают все большие трудности с экспортом нефти ввиду ограничительных мер, введенных Вашингтоном. В таких условиях действующему правительству Венесуэлы становится все труднее находить покупателей и гарантировать получение платежей за поставки нефти, которые являются фактически единственным реальным источником доходов властей страны, пишет издание. Таким образом, как заявляют источники газеты (в том числе в правительстве Венесуэлы), введенные санкции уже оказывают значительный эффект на добычу нефти в стране.
Согласно сведениям "Уолл-стрит джорнэл", на объемы нефтепроизводства в республике также негативно влияет нехватка рабочей силы: многие венесуэльцы отказываются работать из-за гиперинфляции и задержек зарплаты. Кроме того, нефтепромышленность Венесуэлы страдает от нехватки импортируемых субнефтепродуктов, которые необходимы для разбавления добываемой в стране тяжелой сырой нефти и ее последующей перекачки в экспортные терминалы, отмечается в материале.
"Это абсолютная катастрофа, - приводит издание слова Луиса Эрнандеса, лидера венесуэльского профсоюза нефтяников. - Не осталось почти ни единой возможности заниматься транспортировкой нефти". По данным источников газеты, за последние несколько недель перевозившим сырье танкерам, имеющим отношение к таким компаниям, как Chevron ("Шеврон"), Repsol ("Репсоль") и "Лукойл", пришлось изменить курс или же приостановить транспортировку из-за проблем, связанных с оплатой венесуэльской нефти.
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