Республика Корея согласилась поднять расходы на содержание войск США до 1 млрд
08:15 05.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Республика Корея в ходе очередного раунда консультаций с США согласилась увеличить до примерно 1 млрд долларов ассигнования на содержание американских войск, размещенных на юге Корейского полуострова. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Си- эн-эн со ссылкой на два источника в Госдепартаменте Соединенных Штатов.
По их данным, срок действия этой договоренности ограничен одним годом. Затем стороны могут продлить его еще на один год, уточнили источники телекомпании.
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