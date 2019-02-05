Республика Корея согласилась поднять расходы на содержание войск США до 1 млрд

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республика Корея в ходе очередного раунда консультаций с США согласилась увеличить до примерно 1 млрд долларов ассигнования на содержание американских войск, размещенных на юге Корейского полуострова. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Си- эн-эн со ссылкой на два источника в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

По их данным, срок действия этой договоренности ограничен одним годом. Затем стороны могут продлить его еще на один год, уточнили источники телекомпании.







