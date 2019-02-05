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Нью-Йоркская прокуратура хочет проверить расходы на инаугурацию Трампа

08:30 05.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Южного округа американского штата Нью-Йорк планирует потребовать предоставить в ее распоряжение документы, касающиеся расходов на проведение инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января 2017 года. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Эй-би-си со ссылкой на собственные источники.

По их сведениям, данной проверкой займется отдел прокуратуры по борьбе с коррупцией. Представители этого отдела в понедельник связывались с адвокатами, представляющими инаугурационный комитет Трампа, и интересовались, какова будет реакция на подобный запрос. Источники телекомпании не уточнили, что в ответ заявили адвокаты инаугурационного комитета.

По данным Эй-би-си, комитет, занимавшийся сбором средств на проведение инаугурации Трампа в качестве 45-го президента США, привлек на эти цели 107 млн долларов, из которых было потрачено 104 млн долларов. Это вдвое больше, чем на первую инаугурацию Барака Обамы.

В декабре прошлого года газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщила, что прокуратура в нью-йоркском районе Манхэттен начала проверку по факту возможных нарушений со стороны инаугурационного комитета Трампа. По сведениям источников издания, прокуроры проверяют, были ли средства, собранные на инаугурацию, частично потрачены в нарушение закона. Следователи, в частности, выясняют, осуществляли ли спонсоры пожертвования в обмен на различные услуги и преференции политического характера или же прямой доступ к представителям администрации Трампа с целью оказания на них влияния.


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