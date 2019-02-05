Семь человек погибло при пожаре в Париже

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере семь человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего во вторник ночью в здании на западе Парижа. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

Ранее радиостанция Эр-тэ-эль сообщала о четырех погибших и 24 пострадавших.

Инцидент произошел в XVI округе Парижа, где расположены посольства более 90 стран мира.

На месте работают 200 пожарных.