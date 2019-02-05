В Японии назвали Итуруп идеальным местом для ракет США
09:00 05.02.2019
Курильские острова являются идеальным местом для размещения ракет США, поскольку это позволит Токио и Вашингтону защититься от баллистических ракет КНДР, пишет Japan Business Press. По мнению автора публикации, самым подходящим для этого местом станет остров Итуруп.
Отдадут ли японцам Курилы? «Ракеты, запущенные из КНДР в США, будут лететь на северо-восток через Приморский край России. В связи с этим для того, чтобы поразить МБР в начале финального этапа, необходимо произвести запуск из точки, которая находится северо-восточнее Хоккайдо», - поясняет издание.
Однако Россия вряд ли согласится отдать острова, поскольку они представляют для нее большую военную ценность. РФ контролирует пролив Екатерины между Кунаширом и Итурупом, который предоставляет российскому флоту доступ в открытое море.
Если Москва отдаст Курилы Токио, то скорее всего США и Япония заблокируют этот пролив. Кроме того, Соединенные Штаты смогут блокировать порт Владивосток, разместив свои ракеты на Итурупе. АиФ
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