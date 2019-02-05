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НОВОСТИ

В Европарламенте заявили, что РФ больше нельзя считать стратегическим партнером

09:05 05.02.2019 Источник: Известия

Европарламент должен пересмотреть соглашения о сотрудничестве с Россией, так как Москву больше нельзя считать стратегическим партнером, заявила вице-председатель фракции Европейской народной партии Сандра Калниете.

По ее словам, такие действия необходимы из-за позиции Евросоюза о непризнании воссоединения Крыма с РФ и якобы проводимых Москвой кибератак в отношении европейских стран.

«ЕС должен послать ясный сигнал о дальнейших санкциях, если незаконные действия России продолжатся. Устаревшее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией также должно быть пересмотрено. И любые будущие рамки отношений ЕС–Россия должны основываться на полном уважении международного права и принципов ОБСЕ», — цитирует ее «РИА Новости».

Подобные призывы Калниете озвучила в своем докладе, который направлен на утверждение Европарламента.  Известия

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