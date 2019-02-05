На Украине рассказали про "огромный миф", разрушающий экономику государства
09:20 05.02.2019
Экс-министр ЖКХ Украины рассказал про "огромный миф", который, по его мнению, подтачивает экономику государства. В эфире телеканала NewsOne он объяснил, что субсидии для оплаты коммунальных услуг являются подарком с неба.
"Это огромный миф Украины, который направлен на то, чтобы развалить экономику Украины. Субсидии не берутся из воздуха, субсидии берутся из бюджета, куда мы с вами платим налоги", - пояснил Кучеренко. По его словам, таким образом налоги закрывают "теневые схемы".
Он также напомнил, что в других странах 60% населения не нуждается в подобных субсидиях. ren.tv
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