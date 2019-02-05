Три человека погибли в результате крушения поезда в Канаде
09:32 05.02.2019 Источник: РОСБАЛТ
Три человека погибли при сходе с рельсов товарного поезда близ города Филд в канадской провинции Британская Колумбия.
По предварительным данным, с рельсов сошли от 30 до 40 вагонов. В аварии погибли два машиниста и инженер состава. Как сообщила компания, которой принадлежал поезд, опасных грузов в вагонах не было. Росбалт
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