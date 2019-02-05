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НОВОСТИ

Производительность труда в России в 3,8 раза ниже, чем в Ирландии - ОЭСР

10:00 05.02.2019 Источник: РБК

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), производительность труда в России в 2017 году, по предварительной оценке, составила $26,5 в час. Показатель отражает объем ВВП, вырабатываемый каждым работающим россиянином за один час работы (в текущих ценах, по паритету покупательной способности).

В сравнении с предыдущим годом производительность в России выросла на 7% и вернулась на уровень 2014 года. В 2015 и 2016 годах показатель составлял $24,7.

Тем не менее, по производительности труда Россия уступает всем странам ОЭСР кроме Мексики, где она составляет $21,6 (см. инфографику). Средний для ОЭСР показатель — $54,8. У лидеров — Ирландии и Люксембурга — производительность труда находится на уровне $99 в час.  РБК

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