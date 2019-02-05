Самолеты-разведчики США облетели российские базы в Сирии
10:05 05.02.2019 Источник: REGNUM
Самолеты радиоэлектронной разведки США были обнаружены около российских военных баз в Сирии, где проводили многочасовые полеты в воздушном пространстве. Такие данные приводит сервис PlaneRadar.
По данным портала, два самолета ВВС США взлетели с авиабазы на греческом Крите и затем находились в воздушном пространстве в 50 километрах от российских баз в Сирии. Один из самолетов находился недалеко от авиабазы Хмеймим и базы ВМФ России в Тартусе.
Как сообщалось ранее, 30 января самолеты-разведчики США были обнаружены в воздушном пространстве у берегов Крыма. По словам вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, активизация разведывательной деятельности ВВС США связана с опасениями НАТО из-за возрастающей роли России на международной арене. ИА REGNUM
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