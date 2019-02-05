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НОВОСТИ

В Арктике могут создать истребительный авиаполк

11:00 05.02.2019 Источник: Известия

Минобороны многократно увеличивает боевую мощь Северного флота. В Мурманской области на аэродроме Мончегорск будут развернуты две эскадрильи перехватчиков МиГ-31. В дальнейшем на их базе планируется сформировать авиационный полк. МиГ-31 — это сверхзвуковой истребитель дальнего радиуса, который после модернизации сможет наносить удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По мнению экспертов, МиГ-31 будет размещен на Севере, так как обладает полным набором характеристик, необходимых боевому самолету в этих широтах.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, военным ведомством было принято решение развернуть две эскадрильи МиГ-31 Северного флота на аэродроме Мончегорск до конца 2019 года. В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о создании на базе этих подразделений нового авиационного полка.  Известия

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