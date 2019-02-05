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НОВОСТИ

Имамы Татарстана рекомендуют давать детям исламские имена

10:32 05.02.2019

Пленум Духовного управления мусульман РТ утвердил изменения в «Положении об исполнении богослужений и религиозных обрядов имамами-хатыйбами ДУМ РТ». Этим документом определяется свод правил, которым должны будут следовать имамы, прошедшие аттестацию в муфтияте. 

В положении фиксируется структура пятничной проповеди и её чтение на татарском языке. В документе также подчеркивается, что имя ребёнка тех родителей, кто обратится за проведением имянаречения к имамам ДУМ РТ, должно соответствовать исламским традициям. 

- Если родители выбрали имя, противоречащее принципам ислама, то при содействии имама им рекомендуется выбрать традиционное мусульманское имя, - сообщает пресс-служба ДУМ РТ.  kazanfirst.ru

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