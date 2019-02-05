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НОВОСТИ

В Госдуме начали разработку законопроекта об отпуске по уходу за ребенком для мужчин

11:05 05.02.2019 Источник: Известия

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) разрабатывает законопроект о 10-дневном оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком для мужчин. Политик уже направил соответствующую инициативу министру труда и соцзащиты Максиму Топилину.
 
Власов отметил, что в настоящее время законодательство позволяет мужчинам-отцам брать отпуск при рождении ребенка только на пять дней и без сохранения зарплаты.

Парламентарий напомнил, что в Евросоюзе недавно были приняты похожие изменения, и попросил Топилина дать оценку инициативе.  Известия

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