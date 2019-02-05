Сенат США приостанавливает вывод войск из Афганистана и Сирии
11:32 05.02.2019 Источник: REGNUM
Резолюция о приостановке реализации решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по выводу войск из Сирии и частичному выводу войск из Афганистана принята американским Сенатом, сообщает Reuters.
«За» резолюцию проголосовали 70, «против» — 26. Существенным аргументом против быстрого вывода войск является опасность перехода Сирии и Афганистана «под влияние» России и Ирана в том случае, если американский контингент покинет эти территории. Также сказано о дестабилизации этих регионов из-за отвода войск.
Напомним, инициатива Трампа по выводу войск из Сирии имела неоднозначную реакцию даже в его окружении. После решения по Сирии сменился министр обороны. Однако президент Штатов настаивает на том, что войскам там делать уже нечего.
Из Афганистана Пентагон будет выводить только часть контингента. Что касается Ирака, то здесь американцы планируют остаться. Одним из аргументов Трампа по выводу войск является возможность вернуть их «в любую минуту». ИА REGNUM
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