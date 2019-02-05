0
0
114
НОВОСТИ

Саудовская Аравия и ОАЭ поставляют боевикам в Йемене американское оружие - CNN

13:00 05.02.2019 Источник: REGNUM

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) поставляют боевикам в Йемене оружие американского производства, сообщает телекомпания CNN, предоставившая итоги журналистского расследования.

По данным телеканала, Саудовская Аравия и ОАЭ поставляют оружие боевикам, чтобы добиться поддержки у экстремистов и мятежных племен в регионе, а также чтобы оказывать влияние на политику в Йемене. Это, как отмечает CNN, является нарушением договоренностей о продаже американского вооружения и техники членам коалиции, ведущей военную операцию в Йемене.

Результаты журналистского расследования телекомпания уже направила в Пентагон для последующего разбирательства. Как заявили представители американского военного ведомства, внутреннее расследование по этому вопросу уже проводится.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года австралийский телеканал ABC заявил, что Австралия с 2016 года тайно поставляет оружие арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, ведущей войну в Йемене. Согласно информации из документов минобороны страны, Австралия выдала десятки разрешений на поставки вооружений в ОАЭ и Саудовскую Аравию.  ИА REGNUM

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 05.02.2019
Проект о запрете россиянам наблюдать на выборах на Украине внесен для Порошенко - Володин
0
69
13:20 05.02.2019
В Госдуме поддержали идею избавить россиян от проверки счетчиков
0
88
13:05 05.02.2019
Из-за сообщений об угрозе взрыва в Москве и области проверяют более 60 объектов
0
125
12:32 05.02.2019
Около 90% россиян не любят брать деньги в долг
0
156
12:20 05.02.2019
Журналисты французского издания не позволили полиции обыскать редакцию
0
168
12:05 05.02.2019
"Туркменским авиалиниям" запретили летать в Евросоюз
0
193
12:00 05.02.2019
В ЛДПР предложили изменить информационную политику телевидения
0
217
11:32 05.02.2019
Сенат США приостанавливает вывод войск из Афганистана и Сирии
0
240
11:20 05.02.2019
Папа Римский процитировал Достоевского, находясь в Абу-Даби
0
233
11:05 05.02.2019
В Госдуме начали разработку законопроекта об отпуске по уходу за ребенком для мужчин
0
242

Возврат к списку