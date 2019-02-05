Саудовская Аравия и ОАЭ поставляют боевикам в Йемене американское оружие - CNN
13:00 05.02.2019 Источник: REGNUM
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) поставляют боевикам в Йемене оружие американского производства, сообщает телекомпания CNN, предоставившая итоги журналистского расследования.
По данным телеканала, Саудовская Аравия и ОАЭ поставляют оружие боевикам, чтобы добиться поддержки у экстремистов и мятежных племен в регионе, а также чтобы оказывать влияние на политику в Йемене. Это, как отмечает CNN, является нарушением договоренностей о продаже американского вооружения и техники членам коалиции, ведущей военную операцию в Йемене.
Результаты журналистского расследования телекомпания уже направила в Пентагон для последующего разбирательства. Как заявили представители американского военного ведомства, внутреннее расследование по этому вопросу уже проводится.
Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года австралийский телеканал ABC заявил, что Австралия с 2016 года тайно поставляет оружие арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, ведущей войну в Йемене. Согласно информации из документов минобороны страны, Австралия выдала десятки разрешений на поставки вооружений в ОАЭ и Саудовскую Аравию. ИА REGNUM
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