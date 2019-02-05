"Туркменским авиалиниям" запретили летать в Евросоюз
12:05 05.02.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) запретило авиакомпании "Туркменские авиалинии" летать в Евросоюз. Регулятор проводит проверку самолетов компании на соответствие стандартам безопасности.
Несколько тысяч пассажиров "Туркменских авиалиний", как сообщается, не могут вылететь по назначению после приостановки популярных рейсов из Лондона в Индию через Ашхабад британским регулятором.
По данным издания Independent, в такой ситуации могли оказаться до 5000 человек, находящихся в Индии и купивших билеты туркменской авиакомпании.
"Прилетевшие авиакомпанией пассажиры, возможно, вынуждены будут, возвращаться домой самостоятельно", - говорится в сообщении британского управления гражданской авиации. Русская служба Би-би-си
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