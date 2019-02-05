Журналисты французского издания не позволили полиции обыскать редакцию
12:20 05.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Во Франции журналисты не позволили полиции обыскать редакцию. Сотрудники издания Mediapart, известного резонансными расследованиями, сослались на обязательство журналистов защищать свои источники.
Кроме того, они отметили, что у полицейских не было разрешения на обыск от судьи, передает Международное французское радио. Эхо Москвы
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