Около 90% россиян не любят брать деньги в долг
12:32 05.02.2019 Источник: REGNUM
Занимать и давать в долг крупную сумму денег приходилось 28% и 29% жителям России соответственно, чаще всего — близким людям и друзьям. 65% никогда никому не давали и не брали в долг. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».
Если бы понадобилась значительная сумма, то 51% опрошенных предпочтут взять в долг у родных и знакомых — «можно взять денег без процентов», 30% лучше оформят кредит — «не у кого взять», «так удобнее и проще».
У 40% граждан РФ есть родственники и знакомые, которых в случае необходимости дадут в долг, у 54% — таких нет. При этом 88% не любят брать деньги в долг и стараются всячески избегать этого.
Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 8−9 декабря 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Как сообщалось ранее, две трети российских граждан (74%) считают, что кредит — мера, к которой стоит прибегать только в случае крайней необходимости. ИА REGNUM
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