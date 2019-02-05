В ЛДПР предложили изменить информационную политику телевидения

12:00 Источник: НГ-Online

СМИ уделяют слишком много внимания негативным новостям, и не обращают внимания на положительные события, заявил депутат от ЛДПРв ходе «часа заявлений» на пленарном заседании Госдумы.«Мы должны проводить грамотную информационную политику и не допускать, чтобы преувеличенные во много раз новости проходили в СМИ», — сказал депутат. Он подчеркнул, что при этом на положительные новости телевизионщики не обращают внимания.В Москве в эти выходные проходил чемпионат по кёрлингу, но ни один телеканал об этом не сказал, заметил парламентарий. «Зато в прайм-тайм выходит продолжение истории про Диану Шурыгину. Такие передачи недопустимы на телеканалах России», — заявил Власов.

Вера Цветкова