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НОВОСТИ

В ЛДПР предложили изменить информационную политику телевидения

12:00 05.02.2019 Источник: НГ-Online

СМИ уделяют слишком много внимания негативным новостям, и не обращают внимания на положительные события, заявил депутат от ЛДПР Василий Власов в ходе «часа заявлений» на пленарном заседании Госдумы.

«Мы должны проводить грамотную информационную политику и не допускать, чтобы преувеличенные во много раз новости проходили в СМИ», — сказал депутат. Он подчеркнул, что при этом на положительные новости телевизионщики не обращают внимания.

В Москве в эти выходные проходил чемпионат по кёрлингу, но ни один телеканал об этом не сказал, заметил парламентарий. «Зато в прайм-тайм выходит продолжение истории про Диану Шурыгину. Такие передачи недопустимы на телеканалах России», — заявил Власов.

Вера Цветкова

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