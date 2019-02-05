В ЛДПР предложили изменить информационную политику телевидения
12:00 05.02.2019 Источник: НГ-Online
СМИ уделяют слишком много внимания негативным новостям, и не обращают внимания на положительные события, заявил депутат от ЛДПР Василий Власов в ходе «часа заявлений» на пленарном заседании Госдумы.
«Мы должны проводить грамотную информационную политику и не допускать, чтобы преувеличенные во много раз новости проходили в СМИ», — сказал депутат. Он подчеркнул, что при этом на положительные новости телевизионщики не обращают внимания.
В Москве в эти выходные проходил чемпионат по кёрлингу, но ни один телеканал об этом не сказал, заметил парламентарий. «Зато в прайм-тайм выходит продолжение истории про Диану Шурыгину. Такие передачи недопустимы на телеканалах России», — заявил Власов.
Вера Цветкова
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