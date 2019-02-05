Из-за сообщений об угрозе взрыва в Москве и области проверяют более 60 объектов
13:05 05.02.2019 Источник: Коммерсант.ru
Торговые центры, учебные заведения и административные здания Москвы проверяют после анонимного звонка о минировании, сообщили источники ТАСС в правоохранительных органах. По данным «РИА Новости», эвакуированы 66 объектов. «В Москве проводятся проверки в 41 объекте, в Московской области — в 25»,— сообщал агентству представитель экстренных служб. По его словам, всего эвакуировано более 8 тыс. человек.
В частности, людей авакуировали из Дома правительства Московской области в Красногорске, передает ТАСС.
Очевидцы рассказали “Ъ”, что также эвакуированы Московский университет гражданской авиации, РГГУ, а также парк «Сокольники». Коммерсантъ
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