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НОВОСТИ

Из-за сообщений об угрозе взрыва в Москве и области проверяют более 60 объектов

13:05 05.02.2019 Источник: Коммерсант.ru

Торговые центры, учебные заведения и административные здания Москвы проверяют после анонимного звонка о минировании, сообщили источники ТАСС в правоохранительных органах. По данным «РИА Новости», эвакуированы 66 объектов. «В Москве проводятся проверки в 41 объекте, в Московской области — в 25»,— сообщал агентству представитель экстренных служб. По его словам, всего эвакуировано более 8 тыс. человек.

В частности, людей авакуировали из Дома правительства Московской области в Красногорске, передает ТАСС.

Очевидцы рассказали “Ъ”, что также эвакуированы Московский университет гражданской авиации, РГГУ, а также парк «Сокольники». Коммерсантъ

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