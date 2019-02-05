В Госдуме поддержали идею избавить россиян от проверки счетчиков
13:20 05.02.2019
Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев прокомментировал RT предложение Росстандарта освободить россиян от необходимости снимать показания счётчиков.
«Основной момент заключается в том, что мы избавим собственника от дополнительной головной боли с отслеживанием этих приборов учёта. Их достаточно много в квартире: на воду, горячую и холодную, кое-где стоит счётчик на газ, на тепло. В этом, во-первых, можно запутаться», — отметил Качкаев. По его словам, благодаря проекту Росстандарта можно будет бороться и с недобросовестными компаниями, обслуживающими счётчики.
Ранее Росстандарт сообщил о намерении внести в Госдуму законопроект, предполагающий избавление населения от обязанности проводить проверку работы счётчиков воды.
Отмечается, что обязанность по обеспечению точности показаний счётчиков должна быть закреплена за поставщиком.
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