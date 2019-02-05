Проект о запрете россиянам наблюдать на выборах на Украине внесен для Порошенко - Володин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект, запрещающий представителям России участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах президента и парламента Украины, пытаются принять с целью сохранения власти действующего главы государства. Об этом заявил во вторник журналистам председатель Госдумы"Совершенно очевидно, что антидемократичный законопроект, нарушающий основополагающие права и свободы граждан, пытаются принять с целью сохранения власти действующего президента Украины Петра Порошенко", - сказал спикер палаты. "В конкурентной, открытой и легитимной избирательной кампании у него нет шансов быть вновь избранным, - подчеркнул он. - Боясь проигрыша, он пытается сделать все, чтобы сохранить личную власть".