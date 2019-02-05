Отсутствие криминального следа в деле группы Дятлова стало основанием для его закрытия

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основанием для прекращения уголовного дела в 1959 году по факту гибели группы Дятлова на перевале в Свердловской области стало исключение криминального следа в качестве версии произошедшего. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ"Основанием для прекращения того старого и единственного уголовного дела по этой трагедии было исключение любой возможности криминального следа в смертях членов группы Дятлова. Это более чем достаточное основание для того, чтобы уголовное дело прекратить", - сказал он в интервью на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир".Куренной также отметил, что прокуратура не инициировала возобновление уголовного дела, как пишут некоторые СМИ. В связи с обращениями от граждан и от прессы прокуратура Свердловской области в сентябре прошлого года начала общенадзорную проверку по факту гибели туристической группы Дятлова. В частности, родственники погибших не были удовлетворены формулировкой "непреодолимая стихийная сила" в качестве причины происшествия.Второй причиной проведения новой проверки стала возможность повторения такой трагедии, ведь перевал Дятлова - это место общедоступное, несмотря на рельеф и климатические условия. "Если коллеги из Свердловской области с подключением экспертов не установят, какие именно природные явления послужили гибели группы Дятлова, то такая трагедия может повториться", - отметил Куренной.Перевалом Дятлова называют место гибели тургруппы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять туристов - лыжников турклуба Уральского политехнического института из Свердловска. Руководителем группы был Игорь Дятлов.Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большая часть туристов замерзла, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей и конфликт между туристами.