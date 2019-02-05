Эстония готова судиться с Еврокомиссией за право взимать плату за пересечение границы с РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония готова судиться с Еврокомиссией (ЕК) за право взимать плату за бронирование места в очереди на границе с Россией. Об этом во вторник сообщил глава отдела пограничной политики Министерства внутренних дел балтийской республики"Еврокомиссия требует, чтобы мы изменили правила. Если мы это не сделаем, ЕК, как один из вариантов, может обратиться в Европейский суд, который решит, кто из нас прав. Мы готовы пойти в суд, потому что мы уверены, что наша система не попадает под Шенгенские правила. Предварительное бронирование никак не ускоряет процесс перехода границы, это просто для удобства людей", - передает его слова местный портал И-эр-эр.По его словам, спор с ЕК по поводу этого вопроса продолжается уже несколько лет. Представители МВД Эстонии еще раз попробуют переубедить европейских чиновников. "Мы поедем в Брюссель, встретимся с представителями Еврокомиссии и еще один раз все расскажем, как работает наша система, и пригласим их приехать в Эстонию, чтобы ознакомиться с этим на месте", - отметил Мяги."У нас с Еврокомиссией разные позиции. Они считают, что наш порядок, зона ожидания - это часть погранконтроля. Наша позиция, что это не является частью погранконтроля и не должно быть частью Шенгенских правил. Мы создали эту систему ради безопасности движения, чтобы машины не стояли на дорогах, чтобы защитить окружающую среду и чтобы людям было удобно. Ведь раньше люди сидели много часов, а иногда и дней в ожидании своей очереди", - подчеркнул представитель МВД.Ранее местная газета "Постимеэс" сообщила, что Еврокомиссия настаивает на отмене обязательной платы за бронирование места в очереди и использование зоны ожидания на эстонско-российской границе. Плата за бронирование места в очереди на границе с РФ взимается с 2011 года. При этом водителям обязательно надо проезжать через зону ожидания.В настоящее время владелец легкового транспортного средства должен заплатить 1,5 евро за предварительное бронирование времени прохождения через границу и еще 3 евро за использование зоны ожидания. Тариф един для всех трех пограничных переходов с РФ - в Нарве, Койдула и Лухамаа. В случае бесплатного бронирования очереди транспортное средство может находиться в зоне ожидания не более 15 минут.