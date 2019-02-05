Эстония готова судиться с Еврокомиссией за право взимать плату за пересечение границы с РФ
14:12 05.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эстония готова судиться с Еврокомиссией (ЕК) за право взимать плату за бронирование места в очереди на границе с Россией. Об этом во вторник сообщил глава отдела пограничной политики Министерства внутренних дел балтийской республики Янек Мяги.
"Еврокомиссия требует, чтобы мы изменили правила. Если мы это не сделаем, ЕК, как один из вариантов, может обратиться в Европейский суд, который решит, кто из нас прав. Мы готовы пойти в суд, потому что мы уверены, что наша система не попадает под Шенгенские правила. Предварительное бронирование никак не ускоряет процесс перехода границы, это просто для удобства людей", - передает его слова местный портал И-эр-эр.
По его словам, спор с ЕК по поводу этого вопроса продолжается уже несколько лет. Представители МВД Эстонии еще раз попробуют переубедить европейских чиновников. "Мы поедем в Брюссель, встретимся с представителями Еврокомиссии и еще один раз все расскажем, как работает наша система, и пригласим их приехать в Эстонию, чтобы ознакомиться с этим на месте", - отметил Мяги.
"У нас с Еврокомиссией разные позиции. Они считают, что наш порядок, зона ожидания - это часть погранконтроля. Наша позиция, что это не является частью погранконтроля и не должно быть частью Шенгенских правил. Мы создали эту систему ради безопасности движения, чтобы машины не стояли на дорогах, чтобы защитить окружающую среду и чтобы людям было удобно. Ведь раньше люди сидели много часов, а иногда и дней в ожидании своей очереди", - подчеркнул представитель МВД.
Ранее местная газета "Постимеэс" сообщила, что Еврокомиссия настаивает на отмене обязательной платы за бронирование места в очереди и использование зоны ожидания на эстонско-российской границе. Плата за бронирование места в очереди на границе с РФ взимается с 2011 года. При этом водителям обязательно надо проезжать через зону ожидания.
В настоящее время владелец легкового транспортного средства должен заплатить 1,5 евро за предварительное бронирование времени прохождения через границу и еще 3 евро за использование зоны ожидания. Тариф един для всех трех пограничных переходов с РФ - в Нарве, Койдула и Лухамаа. В случае бесплатного бронирования очереди транспортное средство может находиться в зоне ожидания не более 15 минут.
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