Шойгу рассказал, как РФ будет отвечать на выход США из ДРСМД
14:32 05.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности необходимо разработать в 2019-2020 годах, в эти же сроки надо создать наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Генеральный штаб представил Верховному главнокомандующему перечень мероприятий, которые он одобрил. В течение 2019-2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности", - сказал он во вторник на тематическом селекторном совещании в Минобороны.
Эти меры реализуются в связи с тем, что со 2 февраля США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). "В то же время они активно работают над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 километров, выходящей за пределы договорных ограничений. В связи с этим президент России поставил перед министерством обороны задачу принять ответные зеркальные меры", - сказал Шойгу.
По словам министра, "использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении позволит существенно сократить сроки производства нового ракетного оружия и объемы его финансирования". "Кроме того, - отметил он, - важно повысить дальность стрельбы, разрабатываемых сегодня наземных ракетных комплексов".
Шойгу поручил заместителю министра обороны Алексею Криворучко "в короткие сроки открыть соответствующие опытно- конструкторские работы в рамках выделенных по гособоронзаказу на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов ассигнований путем перераспределения финансовых средств на выполнение указанных работ".
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