США заплатят большую цену в случае вторжения в Венесуэлу - Мадуро

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможное военное вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу обернется для них огромными человеческими и военными потерями. Такое мнение высказал во вторник президент Боливарианской Республикив интервью телеканалу RT."Мы готовимся к тому, что цена, которую США заплатят при возможном вторжении [в Венесуэлу], будет неподъемной [для них] с точки зрения военных расходов и человеческих потерь", - подчеркнул Мадуро.При этом он отметил, что "избежать войны можно с помощью дипломатии мира и международного общественного мнения". Однако "это не значит, что мы не готовимся к тому, чтобы защитить нашу священную землю", сказал президент.В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности задействовать американские вооруженные силы в Венесуэле.