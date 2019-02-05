США заплатят большую цену в случае вторжения в Венесуэлу - Мадуро
15:00 05.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможное военное вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу обернется для них огромными человеческими и военными потерями. Такое мнение высказал во вторник президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в интервью телеканалу RT.
"Мы готовимся к тому, что цена, которую США заплатят при возможном вторжении [в Венесуэлу], будет неподъемной [для них] с точки зрения военных расходов и человеческих потерь", - подчеркнул Мадуро.
При этом он отметил, что "избежать войны можно с помощью дипломатии мира и международного общественного мнения". Однако "это не значит, что мы не готовимся к тому, чтобы защитить нашу священную землю", сказал президент.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности задействовать американские вооруженные силы в Венесуэле.
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