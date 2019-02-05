Кемеровчанин держал 11-летнего сына на цепи
15:12 05.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Житель Кемерова держал 11-летнего сына на цепи. Возбуждено уголовное дело об истязании, сообщает региональное управление Следственного комитета.
По версии следствия, 51-летний мужчина использовал малозначительные поводы, чтобы избивать своего сына. Кроме того, он привязывал его цепью к 16-килограммовой гире. О происходящем в семье стало известно после того, как потерпевший сбежал из дома.
Мальчик по собственному желанию изъят из семьи и помещён в приют. Медики выявили у него психического расстройство, спровоцированное жестоким обращением отца. Кроме того, будет дана юридическая оценка действиям матери ребёнка, которая не сообщала о жестоком обращении с сыном в правоохранительные органы. Говорит Москва
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