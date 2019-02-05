Белоруссия усилит охрану границы с Украиной

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия увеличит численность пограничников на украинском участке государственной границы, создав на этом направлении специальные маневренные группы. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК)."Приоритетная задача - поэтапное усиление границы. Оно заключается в увеличении численности пограничников и инженерного оборудования границы, прежде всего на южных рубежах (на границе с Украиной - прим. ТАСС)", - отметили в погранведомстве.В комитете напомнили, что в минувшем году на украинском направлении было выставлено "новое подразделение - пограничный пост "Наровля", еще ряд подразделений претерпел серьезные качественные преобразования как по штатной численности, так и по техническому оснащению". В ГПК сообщили, что после формирования штатов маневренных групп уже "на украинском направлении проводятся организационные мероприятия по их комплектованию, а также оснащению вооружением и техникой".В погранкомитете заявили, что в нынешнем году начнется "активная работа на территориях, подвергшихся радиационному заражению". Охрана границы здесь будет вестись дистанционным способом с использованием технических средств. "На эти цели направлен проект международной технической помощи, в рамках которого планируется развернуть современные технические средства охраны границы для удаленного контроля загрязненной территории", - отметили в Госпогранкомитете Белоруссии.