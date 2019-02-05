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Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене Виктора Медведчука

16:00 05.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"5 февраля Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность) и ч.1 ст. 111 УК Украины (госизмена)", - написала она в "Фейсбуке".

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