В Иерусалиме проходит выставка "Победа над Солнцем: русский авангард и не только"

16:12 Источник: НГ-Online

Виталий Комар и Александр Меламид. Двойной автопортрет из серии "Соц-арт". 1972. Коллекция Дэвида и Катрин Бирнбаум. © Komar & Melamid Photo by Naomi van der Lande

В Музее Израиля в Иерусалиме до 10 июня идет выставка «Победа над Солнцем: русский авангард и не только», посвященная художественным течениям, развитие которых пришлось на переломные моменты российской истории XX – начала XXI века.

Для первого в Израиле масштабного проекта на эту тему произведения – помимо собрания самого Музея Израиля – предоставлены Центром Помпиду, Музеем современного искусства во Франкфурте-на-Майне, Третьяковской галереей, Эрмитажем, Музеем театрального и музыкального искусства, фондом культуры «Екатерина», Музеем искусства авангарда (МАГМА), региональными российскими музеями и мировыми коллекционерами.

Казимир Малевич. Композиция. 1915. Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Photo © Ekaterinburg Museum of Fine Arts

Экспозиция, которую курирует Таня Сиракович, состоит из четырех блоков. Во-первых, это авангард, начиная с эскизов Малевича к опере «Победа над солнцем», где впервые появляется образ черного квадрата. Во второй части представлено неофициальное советское искусство второй половины века, или, как его определил Михаил Гробман, «второй русский авангард». Раздел-эпилог посвящен осмыслению и отчасти продолжению традиций авангарда художниками начиная с 1980-х годов. Наконец, в отдельный раздел «Архив» вошли работы художников с книгой, то есть тема образа и слова.

В теперешней «Победе над солнцем...» участвуют, в частности, произведения Лисицкого, Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Владимира Янкилевского, Михаила Рогинского, Комара и Меламида, Михаила Гробмана, Андрея Филиппова, Вадима Захарова и Павла Пепперштейна.

По информации Музея Израиля в Иерусалиме



