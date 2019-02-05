0
0
92
НОВОСТИ

В Иерусалиме проходит выставка "Победа над Солнцем: русский авангард и не только"

16:12 05.02.2019 Источник: НГ-Online

комар.jpg
Виталий Комар и Александр Меламид. Двойной автопортрет

из серии "Соц-арт". 1972. Коллекция Дэвида и Катрин

Бирнбаум. © Komar & Melamid Photo by Naomi van der Lande

В Музее Израиля в Иерусалиме до 10 июня идет выставка «Победа над Солнцем: русский авангард и не только», посвященная художественным течениям, развитие которых пришлось на переломные моменты российской истории XX – начала XXI века.

Для первого в Израиле масштабного проекта на эту тему произведения – помимо собрания самого Музея Израиля – предоставлены Центром Помпиду, Музеем современного искусства во Франкфурте-на-Майне, Третьяковской галереей, Эрмитажем, Музеем театрального и музыкального искусства, фондом культуры «Екатерина», Музеем искусства авангарда (МАГМА), региональными российскими музеями и мировыми коллекционерами.

малевич.jpg
Казимир Малевич. Композиция. 1915.

Екатеринбургский музей изобразительных

искусств. Photo © Ekaterinburg Museum

of Fine Arts

Экспозиция, которую курирует Таня Сиракович, состоит из четырех блоков. Во-первых, это авангард, начиная с эскизов Малевича к опере «Победа над солнцем», где впервые появляется образ черного квадрата. Во второй части представлено неофициальное советское искусство второй половины века, или, как его определил Михаил Гробман, «второй русский авангард». Раздел-эпилог посвящен осмыслению и отчасти продолжению традиций авангарда художниками начиная с 1980-х годов. Наконец, в отдельный раздел «Архив» вошли работы художников с книгой, то есть тема образа и слова.

В теперешней «Победе над солнцем...» участвуют, в частности, произведения Лисицкого, Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Владимира Янкилевского, Михаила Рогинского, Комара и Меламида, Михаила Гробмана, Андрея Филиппова, Вадима Захарова и Павла Пепперштейна.

 По информации Музея Израиля в Иерусалиме


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 05.02.2019
Россия и Иран отказались от доллара во взаиморасчетах - посол РФ в Тегеране
0
42
16:37 05.02.2019
Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова
0
85
16:00 05.02.2019
Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене Виктора Медведчука
0
126
15:32 05.02.2019
Белоруссия усилит охрану границы с Украиной
0
173
15:12 05.02.2019
Кемеровчанин держал 11-летнего сына на цепи
0
190
15:00 05.02.2019
США заплатят большую цену в случае вторжения в Венесуэлу - Мадуро
0
215
14:32 05.02.2019
Шойгу рассказал, как РФ будет отвечать на выход США из ДРСМД
0
237
14:12 05.02.2019
Эстония готова судиться с Еврокомиссией за право взимать плату за пересечение границы с РФ
0
250
14:00 05.02.2019
Отсутствие криминального следа в деле группы Дятлова стало основанием для его закрытия
0
254
13:32 05.02.2019
Проект о запрете россиянам наблюдать на выборах на Украине внесен для Порошенко - Володин
0
257

Возврат к списку