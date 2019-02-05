В Иерусалиме проходит выставка "Победа над Солнцем: русский авангард и не только"
16:12 05.02.2019 Источник: НГ-Online
|
Виталий Комар и Александр Меламид. Двойной автопортрет
из серии "Соц-арт". 1972. Коллекция Дэвида и Катрин
Бирнбаум. © Komar & Melamid Photo by Naomi van der Lande
Для первого в Израиле масштабного проекта на эту тему произведения – помимо собрания самого Музея Израиля – предоставлены Центром Помпиду, Музеем современного искусства во Франкфурте-на-Майне, Третьяковской галереей, Эрмитажем, Музеем театрального и музыкального искусства, фондом культуры «Екатерина», Музеем искусства авангарда (МАГМА), региональными российскими музеями и мировыми коллекционерами.
|
Казимир Малевич. Композиция. 1915.
Екатеринбургский музей изобразительных
искусств. Photo © Ekaterinburg Museum
of Fine Arts
В теперешней «Победе над солнцем...» участвуют, в частности, произведения Лисицкого, Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Владимира Янкилевского, Михаила Рогинского, Комара и Меламида, Михаила Гробмана, Андрея Филиппова, Вадима Захарова и Павла Пепперштейна.
По информации Музея Израиля в Иерусалиме
НОВОСТИ
- 17:00 05.02.2019
- Россия и Иран отказались от доллара во взаиморасчетах - посол РФ в Тегеране
- 16:37 05.02.2019
- Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова
- 16:00 05.02.2019
- Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене Виктора Медведчука
- 15:32 05.02.2019
- Белоруссия усилит охрану границы с Украиной
- 15:12 05.02.2019
- Кемеровчанин держал 11-летнего сына на цепи
- 15:00 05.02.2019
- США заплатят большую цену в случае вторжения в Венесуэлу - Мадуро
- 14:32 05.02.2019
- Шойгу рассказал, как РФ будет отвечать на выход США из ДРСМД
- 14:12 05.02.2019
- Эстония готова судиться с Еврокомиссией за право взимать плату за пересечение границы с РФ
- 14:00 05.02.2019
- Отсутствие криминального следа в деле группы Дятлова стало основанием для его закрытия
- 13:32 05.02.2019
- Проект о запрете россиянам наблюдать на выборах на Украине внесен для Порошенко - Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать