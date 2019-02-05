Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова
16:37 05.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, сообщили ТАСС в суде.
Во вторник в ходе очередного заседания по делу судья Ирина Акуратова поставила вопрос о назначении комплексной экспертизы деятельности АНО "Седьмая студия" за 2011-2014 годы. "Суд дал сторонам время в письменном виде предоставить документы для исследования, вопросы, которые они хотели бы задать экспертам, и предложить учреждения и экспертов для проведения экспертизы", - отметил собеседник агентства.
Следующее заседание по делу Серебренникова состоится 12 февраля.
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