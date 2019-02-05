Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова

16:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, сообщили ТАСС в суде.Во вторник в ходе очередного заседания по делу судья Ирина Акуратова поставила вопрос о назначении комплексной экспертизы деятельности АНО "Седьмая студия" за 2011-2014 годы. "Суд дал сторонам время в письменном виде предоставить документы для исследования, вопросы, которые они хотели бы задать экспертам, и предложить учреждения и экспертов для проведения экспертизы", - отметил собеседник агентства.Следующее заседание по делу Серебренникова состоится 12 февраля.