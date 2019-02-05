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Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова

16:37 05.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, сообщили ТАСС в суде.

Во вторник в ходе очередного заседания по делу судья Ирина Акуратова поставила вопрос о назначении комплексной экспертизы деятельности АНО "Седьмая студия" за 2011-2014 годы. "Суд дал сторонам время в письменном виде предоставить документы для исследования, вопросы, которые они хотели бы задать экспертам, и предложить учреждения и экспертов для проведения экспертизы", - отметил собеседник агентства.

Следующее заседание по делу Серебренникова состоится 12 февраля.

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