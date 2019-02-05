Россия и Иран отказались от доллара во взаиморасчетах - посол РФ в Тегеране

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Тегеран отказались от доллара во взаиморасчетах и намерены максимально перейти на национальные валюты, в крайнем случае будет использоваться евро. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Иране"Мы уже по сути отказались от доллара в рамках взаимодействия с иранцами, будем опираться на российский рубль и иранский риал, в случае острой необходимости - на евро, при отсутствии других вариантов", - подчеркнул глава диппредставительства.