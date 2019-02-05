Россия и Иран отказались от доллара во взаиморасчетах - посол РФ в Тегеране
17:00 05.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва и Тегеран отказались от доллара во взаиморасчетах и намерены максимально перейти на национальные валюты, в крайнем случае будет использоваться евро. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Иране Леван Джагарян.
"Мы уже по сути отказались от доллара в рамках взаимодействия с иранцами, будем опираться на российский рубль и иранский риал, в случае острой необходимости - на евро, при отсутствии других вариантов", - подчеркнул глава диппредставительства.
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