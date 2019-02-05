0
0
20
НОВОСТИ

Россия и Иран отказались от доллара во взаиморасчетах - посол РФ в Тегеране

17:00 05.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Тегеран отказались от доллара во взаиморасчетах и намерены максимально перейти на национальные валюты, в крайнем случае будет использоваться евро. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Иране Леван Джагарян.

"Мы уже по сути отказались от доллара в рамках взаимодействия с иранцами, будем опираться на российский рубль и иранский риал, в случае острой необходимости - на евро, при отсутствии других вариантов", - подчеркнул глава диппредставительства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:37 05.02.2019
Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова
0
85
16:12 05.02.2019
В Иерусалиме проходит выставка "Победа над Солнцем: русский авангард и не только"
0
101
16:00 05.02.2019
Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене Виктора Медведчука
0
126
15:32 05.02.2019
Белоруссия усилит охрану границы с Украиной
0
173
15:12 05.02.2019
Кемеровчанин держал 11-летнего сына на цепи
0
190
15:00 05.02.2019
США заплатят большую цену в случае вторжения в Венесуэлу - Мадуро
0
215
14:32 05.02.2019
Шойгу рассказал, как РФ будет отвечать на выход США из ДРСМД
0
237
14:12 05.02.2019
Эстония готова судиться с Еврокомиссией за право взимать плату за пересечение границы с РФ
0
250
14:00 05.02.2019
Отсутствие криминального следа в деле группы Дятлова стало основанием для его закрытия
0
254
13:32 05.02.2019
Проект о запрете россиянам наблюдать на выборах на Украине внесен для Порошенко - Володин
0
257

Возврат к списку