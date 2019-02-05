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Daily Mail обнародовала видео допроса Майкла Джексона по обвинению в педофилии

17:12 05.02.2019 Источник: Газета.Ru

Газета Daily Mail опубликовала видео допроса поп-звезды Майкла Джексона по обвинениям в педофилии. Кадры размещены на сайте издания.

На записи видно, что музыкант иронично отвечает на вопросы, улыбается и не воспринимает происходящее всерьез.

Уточняется, что видео было снято 1 марта 1996 года.  Газета.Ru

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