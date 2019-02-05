Daily Mail обнародовала видео допроса Майкла Джексона по обвинению в педофилии
17:12 05.02.2019 Источник: Газета.Ru
Газета Daily Mail опубликовала видео допроса поп-звезды Майкла Джексона по обвинениям в педофилии. Кадры размещены на сайте издания.
На записи видно, что музыкант иронично отвечает на вопросы, улыбается и не воспринимает происходящее всерьез.
Уточняется, что видео было снято 1 марта 1996 года. Газета.Ru
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