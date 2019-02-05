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Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог в 43 регионах РФ

17:32 05.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила эпидемический порог в 43 регионах. Это почти вдвое больше, чем на прошлой неделе, — сообщает Роспотребнадзор. Из-за роста заболеваемости временно закрыты 2694 школы и 816 детских садов.  Эхо Москвы

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