Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог в 43 регионах РФ
17:32 05.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила эпидемический порог в 43 регионах. Это почти вдвое больше, чем на прошлой неделе, — сообщает Роспотребнадзор. Из-за роста заболеваемости временно закрыты 2694 школы и 816 детских садов. Эхо Москвы
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