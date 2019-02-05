Нехватка учителей-предметников в РФ к 2029 г. может составить 188,7 тыс.
18:00 05.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нехватка педагогов- предметников в российской системе образования к 2029 году составит 188,7 тыс. человек, если не принимать необходимы меры. Об этом сообщила во вторник министр просвещения РФ Ольга Васильева на III Международной конференции "Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании".
"На сегодняшний день [число] педагогов в возрасте 22-25 лет составляет 5,5% <...> в масштабах страны. Эта цифра не изменится к 2024 году, <...> к 2029 году в общей системе образования РФ нехватка педагогов-предметников составит 188 тыс. 700 человек", - сказала она.
Как уточнили в пресс-службе Минпросвещения РФ, говорить о возможной нехватке учителей можно в том случае, если не принимать никаких мер, однако в России последовательно растет качество приема в педагогические вузы, а также число принимаемых на обучение студентов.
"Министерство ведет комплексную работу, планируется запуск отдельной программы по увеличению количества педагогов на селе с существенной поддержкой сельских учителей, совместно с Минобрнауки РФ планируем последовательно увеличивать прием и качество приема на педагогические направления подготовки", - отметили в пресс- службе.
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