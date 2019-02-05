0
0
56
НОВОСТИ

Нехватка учителей-предметников в РФ к 2029 г. может составить 188,7 тыс.

18:00 05.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нехватка педагогов- предметников в российской системе образования к 2029 году составит 188,7 тыс. человек, если не принимать необходимы меры. Об этом сообщила во вторник министр просвещения РФ Ольга Васильева на III Международной конференции "Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании".

"На сегодняшний день [число] педагогов в возрасте 22-25 лет составляет 5,5% <...> в масштабах страны. Эта цифра не изменится к 2024 году, <...> к 2029 году в общей системе образования РФ нехватка педагогов-предметников составит 188 тыс. 700 человек", - сказала она.

Как уточнили в пресс-службе Минпросвещения РФ, говорить о возможной нехватке учителей можно в том случае, если не принимать никаких мер, однако в России последовательно растет качество приема в педагогические вузы, а также число принимаемых на обучение студентов.

"Министерство ведет комплексную работу, планируется запуск отдельной программы по увеличению количества педагогов на селе с существенной поддержкой сельских учителей, совместно с Минобрнауки РФ планируем последовательно увеличивать прием и качество приема на педагогические направления подготовки", - отметили в пресс- службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 05.02.2019
Неизвестные осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне
0
4
17:32 05.02.2019
Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог в 43 регионах РФ
0
119
17:12 05.02.2019
Daily Mail обнародовала видео допроса Майкла Джексона по обвинению в педофилии
0
152
17:00 05.02.2019
Россия и Иран отказались от доллара во взаиморасчетах - посол РФ в Тегеране
0
189
16:37 05.02.2019
Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова
0
211
16:12 05.02.2019
В Иерусалиме проходит выставка "Победа над Солнцем: русский авангард и не только"
0
197
16:00 05.02.2019
Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене Виктора Медведчука
0
222
15:32 05.02.2019
Белоруссия усилит охрану границы с Украиной
0
258
15:12 05.02.2019
Кемеровчанин держал 11-летнего сына на цепи
0
275
15:00 05.02.2019
США заплатят большую цену в случае вторжения в Венесуэлу - Мадуро
0
290

Возврат к списку