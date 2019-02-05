Неизвестные осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные вандалы осквернили могилу немецкого философа Карла Маркса (1818-1883) на Хайгейтском кладбище в Лондоне. Как сообщила во вторник в своем "Твиттере" администрация кладбища, "целенаправленной атаке" подверглась мраморная табличка, на которой были выбиты имя и годы жизни Маркса и его супруги Женни фон Вестфален (1814-1881), похороненной вместе с ним."Мемориал Карла Маркса осквернен вандалами! Он выглядит так, как будто его били молотком. Это исторический памятник I cтепени, и так обращаться с нашим наследием недопустимо", - говорится в сообщении, сопровождающем фотографию пострадавшей таблички.Администрация кладбища сообщила о происшествии в полицию и пообещала как можно скорее вернуть монументу первоначальный вид, однако пока не ясно, смогут ли реставраторы справиться с этой задачей. Предположительно, нападение вандала или вандалов произошло в минувшие выходные дни. Могилу Маркса уже неоднократно оскверняли. Как правило, памятник обливали краской.Нынешний памятник Марксу на Хайгейтском кладбище был установлен в 1956 году. Прах философа и его жены был перенесен на новое место, так как прежнее скромное надгробие, расположенное на другом участке того же кладбища, было признано не соответствующим высокому статуса автора "Капитала". Новый монумент венчает бронзовый бюст Маркса, а мраморное надгробие с могилы фон Вестфален, на которое после переноса было нанесено также имя Маркса, стало частью постамента и выглядит как мемориальная табличка. Именно на ней и оставили глубокие выбоины вандалы.