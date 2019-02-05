В РФ за год почти в шесть раз выросло количество ограничений в интернете - "Агора"
19:20 05.02.2019 Источник: Эхо Москвы
В России за год почти в шесть раз выросло количество ограничений в интернете. Об этом говорится в докладе правозащитной группы Агора об уровне свободы в российском сегменте интернета.
Большинство ограничений связаны с блокировками, причем в некоторых случаях доступ к странице закрывался без решения суда, как это было при попытке заблокировать Телеграм, — отмечают эксперты.
Власти пытаются использовать интернет-сервисы как инструмент цензуры, — сказал «Эху Москвы» руководитель Агоры Павел Чиков.
По словам Чикова, Агора зафиксировала снижение случаев преследования по статье о разжигании ненависти, одновременно растет статистика обвинений по закону о запрете призывов к экстремистской деятельности.
В России нет проблем с распространением легальной информацией в интернете, — сказал «Эху Москвы» зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко. Он добавил, что спокойно относится к статистике из доклада Агоры.
Как сказал Александр Ющенко, если выросло количество блокировок в интернете, значит, в таких же пропорциях выросло количество попыток распространения противоправной информации.
В России наблюдается усиление законодательство по контролю за интернетом, — сказал «Эху Москвы» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
Он добавил, что сам по себе резкий рост заблокированных сайтов в 2018-ом году объяснить легко. По словам интернет-омбудсмена, дело в том, что теперь можно блокировать зеркала на запрещенные сайты.
За прошлый год международная правозащитная группа «Агора» зафиксировала пятикратное увеличение случаев ограничения свободы российского интернета.
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