Медведев отправил в отставку главу Ростуризма Олега Сафонова
20:00 05.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Дмитрий Медведев уволил главу Ростуризма Олега Сафонова. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Функции Ростуризма передаются Министерству экономического развития. Одновременно премьер-министр попросил аппарат правительства подготовить предложения по кадровому усилению Минэкономразвития. Эхо Москвы
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