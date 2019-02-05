0
0
0
НОВОСТИ

Медведев отправил в отставку главу Ростуризма Олега Сафонова

20:00 05.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Дмитрий Медведев уволил главу Ростуризма Олега Сафонова. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Функции Ростуризма передаются Министерству экономического развития. Одновременно премьер-министр попросил аппарат правительства подготовить предложения по кадровому усилению Минэкономразвития. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 05.02.2019
В РФ за год почти в шесть раз выросло количество ограничений в интернете - "Агора"
0
92
18:40 05.02.2019
Неизвестные осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне
0
152
18:00 05.02.2019
Нехватка учителей-предметников в РФ к 2029 г. может составить 188,7 тыс.
0
188
17:32 05.02.2019
Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог в 43 регионах РФ
0
208
17:12 05.02.2019
Daily Mail обнародовала видео допроса Майкла Джексона по обвинению в педофилии
0
232
17:00 05.02.2019
Россия и Иран отказались от доллара во взаиморасчетах - посол РФ в Тегеране
0
261
16:37 05.02.2019
Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова
0
280
16:12 05.02.2019
В Иерусалиме проходит выставка "Победа над Солнцем: русский авангард и не только"
0
266
16:00 05.02.2019
Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене Виктора Медведчука
0
286
15:32 05.02.2019
Белоруссия усилит охрану границы с Украиной
0
319

Возврат к списку