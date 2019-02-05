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НОВОСТИ

Спикер молдавского парламента назвал условие отказа от возвращения Приднестровья

20:40 05.02.2019 Источник: Lenta.ru

Молдавия готова отказаться от идеи воссоединения с Приднестровьем ради евроинтеграции. Об этом сообщил спикер парламента страны Андриан Канду в интервью изданию «Европейская правда».

По его мнению, реинтеграция Приднестровья в Молдавию необходима, однако не любой ценой. Страна готова отказаться от этой идеи в случае, если это станет камнем преткновения для развития сотрудничества с НАТО и вступления в Евросоюз. «Здесь не может быть никаких дискуссий. Это однозначно наше будущее. В этом вопросе компромиссов быть не может. Это не та цена реинтеграции Молдовы, о которой может идти речь. Если выяснится, что цена — это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет — нет, мы не готовы платить такую цену», — заявил он.

С инициативой о внесении в конституцию поправок о евроинтеграции ранее выступил лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк, которая в настоящее время контролирует парламент. По словам политика, подобные поправки должны обеспечить стабильность курса страны вне зависимости от возможных в будущем политических изменений.

В Приднестровье не раз подчеркивали свое стремление стать частью России. В 2017 году президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский отверг предложение главы Молдавии Игоря Додона о проведении на обоих берегах Днестра референдума о восстановлении единой Молдавии.  Lenta.Ru

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