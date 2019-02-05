Ватикан готов взять роль посредника в Венесуэле, если об этом попросят обе стороны
21:20 05.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ватикан готов предложить свое посредничество в урегулировании венесуэльского кризиса, только если об этом попросят обе стороны. Об этом заявил во вторник Папа Римский Франциск в ходе традиционной пресс- конференции на борту самолета по дороге из Абу-Даби в Рим, передает агентство АНСА.
Отвечая на вопрос журналистов о письме президента Венесуэлы Николаса Мадуро, понтифик признался, что еще не читал его. "Посмотрим, что можно сделать", - сказал он. Франциск не исключает посредничество Святого престола в качестве последней меры, когда "все другие уже использованы".
"И это возможно только, если об этом попросят обе стороны. Это обязательное условие", - указал глава Римско- католической церкви.
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