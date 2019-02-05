Завершено расследование дела "Нового величия"
22:00 05.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Завершено расследование так называемого дела «Нового величия». Его фигурантов обвиняют в создании экстремистского сообщества. Адвокат Светлана Сидоркина рассказала сайту «МБХ Медиа», что обвинение в окончательной редакции предъявили еще трем фигурантам. Всего по делу проходит 10 человек.
Адвокаты утверждают, что показания на участников организации дал штатный сотрудник ФСБ, состоявший в «Новом величии». В прокуратуре заявили, что не обнаружили подстрекательства со стороны правоохранительных органов. Эхо Москвы
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