Суд обязал Навального удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии
22:40 05.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Суд обязал Алексея Навального удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии. Иск о защите деловой репутации подал мясокомбинат «Дружба народов».
Алексей Навальный обязан удалить видео и текстовую версию расследования, а также опубликовать опровержение. Этого требовала компания «Дружба народов», чей иск сегодня был полностью удовлетворен. Материальных претензий поставщик не выдвигал.
Речь идет о публикации Фонда борьбы с коррупцией, в которой говорится, что как только предприятие стало единственным поставщиком Росгвардии, ведомство начало закупать у него продукты по завышенным ценам.
После публикации расследования глава Росгвардии Виктор Золотов вызывал Навального на дуэль. Политик предложил устроить дебаты, но оппонент отказался.
Дело о поставках продуктов по завышенным ценам возбудила Федеральная антимонопольная служба.
Решение Арбитражного суда будет обжаловано, сказала «Эху Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Иван Жданов. Эхо Москвы
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