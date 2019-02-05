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Суд обязал Навального удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии

22:40 05.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Суд обязал Алексея Навального удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии. Иск о защите деловой репутации подал мясокомбинат «Дружба народов».

Алексей Навальный обязан удалить видео и текстовую версию расследования, а также опубликовать опровержение. Этого требовала компания «Дружба народов», чей иск сегодня был полностью удовлетворен. Материальных претензий поставщик не выдвигал.

Речь идет о публикации Фонда борьбы с коррупцией, в которой говорится, что как только предприятие стало единственным поставщиком Росгвардии, ведомство начало закупать у него продукты по завышенным ценам. 

После публикации расследования глава Росгвардии Виктор Золотов вызывал Навального на дуэль. Политик предложил устроить дебаты, но оппонент отказался.

Дело о поставках продуктов по завышенным ценам возбудила Федеральная антимонопольная служба.

Решение Арбитражного суда будет обжаловано, сказала «Эху Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Иван ЖдановЭхо Москвы


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