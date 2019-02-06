Санкции против Сирии и и ее союзников одобрены Сенатом Конгресса США

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат Конгресса США одобрил во вторник подавляющим числом голосов законопроект "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке", предусматривающий санкции против Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана. Трансляцию заседания верхней палаты законодательного органа вел телеканал "Си-спэн".

Инициативу, которая была внесена около месяца назад, поддержали 77 сенаторов, 23 высказались против. Теперь 50-страничный законопроект должна утвердить Палата представителей Конгресса, которая контролируется демократами. Их лидеры уже заявили, что не собираются не только поддерживать, но даже и рассматривать данную инициативу по крайней мере в ее нынешней форме.

Ранее демократы несколько раз блокировали рассмотрение законопроекта, заявляя, что не будут голосовать за документы, не связанные с возобновлением работы федерального правительства, вне зависимости от их содержания.



