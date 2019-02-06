Трамп не собирается отказываться от намерения строительства стены на границе с Мексикой
07:45 06.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил Конгрессу, что намерен добиться строительства стены на границе с Мексикой.
"В прошлом многие люди в этом зале говорили о необходимости строительства стены, но она так и не была возведена. Я добьюсь ее строительства", - заявил американский лидер, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".
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