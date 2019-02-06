В Москве ожидается снег и гололедица

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снег и до минус 4 градусов ожидаются в Москве в среду. Сообщение об этом опубликовано на сайте Гидрометцентра РФ.

"Облачно. Небольшой снег, местами умеренный. Гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в Москве ожидается от 4 до 2 градусов мороза, в Подмосковье - до 6 градусов ниже нуля. Ночью в столице будет от минус 8 до минус 6 градусов, по области - от минус 10 до минус 5 градусов.

В среду днем ожидается южный ветер скоростью 5-10 м/с, в ночь на четверг ветер западный, северо-западный до 10 м/ с. В ночные часы местами пройдет небольшой снег, гололедица сохранится.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.



