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В Японии пять префектур охвачены вспышкой свиной холеры

08:30 06.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вспышка свиной холеры охватила в центре главного японского острова Хонсю уже пять префектур - Нагано, Айти, Гифу, Сига и Осака. Об этом, как передает информационное агентство Киодо, сообщили в среду на экстренном совещании, состоявшемся в министерстве сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства. Глава этого ведомства Такамори Ёсикава заявил на этой встрече, что "ситуация приобрела крайне серьезный характер".

Позже в среду в канцелярии главы правительства предполагается провести чрезвычайное совещание по этой проблеме с участием министров, руководства полиции и вооруженных сил.

Армейские подразделения начали в среду уничтожение более 7 тыс. свиней на фермах префектуры Айти и Сига. Вокруг ферм там созданы запретные зоны, которые контролирует полиция.

Нынешняя вспышка свиной холеры началась в декабре в префектуре Гифу. В конце прошлого и в начале нынешнего года там забили более 9 тыс. животных, но это не остановило распространение заболевания.


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