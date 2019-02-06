В Японии пять префектур охвачены вспышкой свиной холеры
08:30 06.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вспышка свиной холеры охватила в центре главного японского острова Хонсю уже пять префектур - Нагано, Айти, Гифу, Сига и Осака. Об этом, как передает информационное агентство Киодо, сообщили в среду на экстренном совещании, состоявшемся в министерстве сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства. Глава этого ведомства Такамори Ёсикава заявил на этой встрече, что "ситуация приобрела крайне серьезный характер".
Позже в среду в канцелярии главы правительства предполагается провести чрезвычайное совещание по этой проблеме с участием министров, руководства полиции и вооруженных сил.
Армейские подразделения начали в среду уничтожение более 7 тыс. свиней на фермах префектуры Айти и Сига. Вокруг ферм там созданы запретные зоны, которые контролирует полиция.
Нынешняя вспышка свиной холеры началась в декабре в префектуре Гифу. В конце прошлого и в начале нынешнего года там забили более 9 тыс. животных, но это не остановило распространение заболевания.
НОВОСТИ
- 09:32 06.02.2019
- Франция намерена создать собственное гиперзвуковое оружие
- 09:20 06.02.2019
- Дмитрий Медведев сменил главу "Автодора"
- 09:05 06.02.2019
- Члены британского кабмина втайне обсудили план отсрочки Brexit
- 09:00 06.02.2019
- США готовы рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД - Трамп
- 08:45 06.02.2019
- Американские астронавты возобновят полеты в космос на своих ракетах уже в этом году
- 08:15 06.02.2019
- В Москве ожидается снег и гололедица
- 07:45 06.02.2019
- Трамп не собирается отказываться от намерения строительства стены на границе с Мексикой
- 07:30 06.02.2019
- Санкции против Сирии и и ее союзников одобрены Сенатом Конгресса США
- 22:40 05.02.2019
- Суд обязал Навального удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии
- 22:00 05.02.2019
- Завершено расследование дела "Нового величия"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать