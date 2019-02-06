Американские астронавты возобновят полеты в космос на своих ракетах уже в этом году

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские астронавты возобновят полеты в космос на ракетах, произведенных в США, в 2019 году. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"В этом году американские астронавты снова отправятся в космос на американских ракетах", - сказал он, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны", которое по традиции транслировалось в прямом эфире всеми крупнейшими американскими телекомпаниями.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году, после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle ("Спейс шаттл"). С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт НАСА и "Роскосмоса" истекает в конце 2019 года. В настоящее время несколько американских компаний разрабатывают для НАСА новые космические корабли для пилотируемых полетов.



